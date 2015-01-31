Задержаны торговцы "спайсами", предлагавшие третью дозу в подарок

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Сотрудники управления ФСКН по Москве задержали подозреваемых в столичном регионе, сообщает пресс-служба ведомства. По данным ФСКН, в преступную группу входили двое граждан Таджикистана 1991 и 1992 года рождения.

В сутки подозреваемые делали около 20-30 тайников и закладок с наркотиком, в основном в районах Северное Измайлово, Измайлово и Гольяново. Лаборатория, где они расфасовывали "спайсы" по пакетам, находилась в гараже на улице Борисовские пруды. Оперативники изъяли 1391 пакет со "спайсами". Для увеличения объема наркотик разбавляли ромашкой, отметили в ФСКН.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые устраивали своеобразную акцию – предлагали приобрести два пакета с наркотиками, а третью дозу получить в подарок. Задержанным грозит срок, вплоть до пожизненного заключения.

20 января Госдума приняла закон о запрете "спайсов". Согласно документу, к "спайсам" относятся любые вещества, схожие по эффекту с уже существующими наркотиками. ФСКН будет наделена полномочиями по формированию реестра новых запрещенных потенциально опасных психоактивных веществ, который будет официально публиковаться. Предполагается, что вещество будет находиться в реестре временно, а в течение двух лет государство будет обязано признать его наркотическим.

Согласно тексту закона, за распространение "спайсов" вводится уголовная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до двух лет. Если распространением веществ занималась группа людей, штраф повышается до 200 тысяч рублей, а срок - до шести лет. Также вводятся обязательные работы на срок до 480 часов.

В случае наступления летального исхода из-за употребления "спайса" распространителя ждет лишение свободы сроком до восьми лет, либо пять лет принудительных работ.