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28 апреля 2016, 09:13

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемых в хищении полумиллиарда рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские задержали подозреваемых в хищении сотен миллионов рублей под видом оказания брокерских услуг, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Представляясь брокерами, злоумышленники похитили денежные средства не менее чем у трех тысяч граждан под предлогом проведения сделок на международном валютном рынке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Общий ущерб составил более 497 миллионов рублей.

В результате спецоперации были задержаны семеро злоумышленников. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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