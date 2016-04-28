Полицейские задержали подозреваемых в хищении полумиллиарда рублей

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Полицейские задержали подозреваемых в хищении сотен миллионов рублей под видом оказания брокерских услуг, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Представляясь брокерами, злоумышленники похитили денежные средства не менее чем у трех тысяч граждан под предлогом проведения сделок на международном валютном рынке.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Общий ущерб составил более 497 миллионов рублей.
В результате спецоперации были задержаны семеро злоумышленников. Им грозит до десяти лет лишения свободы.