Дом сотрудницы банка в Новой Москве ограбили на 16 млн рублей

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Коттедж сотрудницы банка в столице ограбили на 16 миллионов рублей, передает Агентство "Москва".

Как установили правоохранители, злоумышленники вынесли из дома в Новой Москве драгоценности, 80 тысяч долларов и золотые монеты стоимостью миллион рублей.

Ограбление произошло около 18.00 27 января. По данным полиции, неизвестные проникли в коттедж, отжав створки окна на первом этаже. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в тот же день стало известно о другом крупном ограблении: в Балашихе у предпринимателя отобрали 11 миллионов рублей. Утром того же дня неизвестный напал на прохожего в центре Москвы, распылил в лицо своей жертвы газ из баллончика и забрал портфель с тремя миллионами рублей.