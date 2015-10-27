В Подмосковье задержана банда грабителей в накладных бородах

Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в ограблении

Сотрудники угрозыска при силовой поддержке бойцов СОБР "Булат" задержали троих жителей столичного региона, подозреваемых в серии грабежей, сообщает пресс-служба МВД.

Например, злоумышленники ограбили на полмиллиона рублей салон сотовой связи в Климовске. Всего на счету банды 11 аналогичных преступлений.

Подозреваемых задержали во Владимирской области. При осмотре автомобиля и по местам проживания были найдены накладные усы и борода, женский парик, мобильные телефоны, радиостанции, электрошокеры, гладкоствольное ружье и два сигнальных пистолета с боеприпасами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", максимальное наказание, которое может грозить фигурантам –до семи лет колонии.