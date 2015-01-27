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Происшествия

27 января 2015, 10:49

В Балашихе предпринимателя ограбили на 11 миллионов рублей

криминал ограбления Балашиха мо

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Балашихе предпринимателя ограбили на 11 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Мужчина заявил в полицию, что четверо неизвестных в масках проникли в его дом на улице Слободка и, угрожая пистолетом, похитили деньги и ювелирные изделия.

"Согласно заявлению потерпевшего, нападение произошло еще 19 января, около 21.00 четверо злоумышленников связали его скотчем, после чего похитили из сейфа 250 тысяч рублей, 61,5 тысячи долларов, 58 тысяч евро, 1,6 тысячи фунтов стерлингов и ювелирные изделия из золота", - пояснили в МВД.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье "Разбой" и приступили к поиску преступников.

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Напомним, 27 января в центре Москвы неизвестный ограбил мужчину на три миллиона рублей. Злоумышленник распылил в лицо своей жертвы газовый баллончик и отобрал портфель с деньгами.

Инцидент произошел около дома номер 7 по Товарищескому переулку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полицейские разыскивают подозреваемого.

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