Похитителя резиновой куклы из интим-магазина задержали в столице

Фото: ТАСС/Светлана Спирина

В столице задержали москвича, похитившего резиновую куклу из интим-магазина на юго-востоке города. 40-летний мужчина вырвал из рук продавца коробку, в которой лежала надувная женщина, и сбежал, сообщают "Дни.Ру".

Уточняется, что мужчина уже не раз захаживал в этот секс-шоп. В день ограбления он выбрал себе куклу и подошел к продавцу, сделав вид, что собирается рассчитаться за покупку. Но вместо этого москвич сбежал из магазина.

В итоге преступник с добычей в руках скрылся. Но столичным полицейским удалось задержать мужчину через несколько дней. Было возбуждено уголовное дело, а самого задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ранее неизвестные ночью ворвались в один из столичных секс-шопов на Большой Тульской улице. По словам изумленной продавщицы, секс-игрушки посетителей не заинтересовали.

Грабители достали оружие и начали угрожать сотруднице. Забрав деньги из кассы, они обратили внимание на посетителя магазина, ограбили и его, после чего скрылись.