Уголовное дело возбудили по факту нападения на часть Росгвардии в Чечне

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СК России возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения на военнослужащих в Чечне, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 24 марта примерно в 02:10 члены незаконного вооруженного формирования, имевшие при себе ножи и огнестрельное оружие, напали на воинскую часть, расположенную в станице Наурской.

В результате погибли шестеро военнослужащих, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Шесть участников нападения были ликвидированы на месте, еще двоим удалось скрыться.

Дело возбуждено по статье "посягательство на жизнь военнослужащих, участие в вооруженном формировании, незаконный оборот оружия, а также хищение огнестрельного оружия".



На территории Наурского района Чечни введен план "Перехват" по поимке боевиков. Район боевого столкновения блокирован. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ.