На юге столицы задержан подозреваемый в производстве "спайсов"

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении "спайсов". У него изъяли более трех килограммов сырья для производства наркотиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

31-летнего мужчину задержали 20 февраля возле одного из домов по Шипиловской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о запрете оборота "спайсов" в России. Согласно закону, к "спайсам" отнесут любые вещества, схожие по эффекту с уже существующими наркотиками. ФСКН предлагается наделить полномочиями по формированию реестра новых запрещенных потенциально опасных психоактивных веществ, который будет официально публиковаться.

Предполагается, что вещество будет находиться в реестре временно, а в течение двух лет государство будет обязано признать его наркотическим.

За распространение "спайсов" вводится уголовная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до двух лет. Если распространением веществ занималась группа людей, штраф повышается до 200 тысяч рублей, а срок – до шести лет. Также вводятся обязательные работы на срок до 480 часов.