На северо-западе города произошла массовая драка

ИТАР-ТАСС

Информация о драке поступила в правоохранительные органы в ночь на 22 июля. К дому 14 на улицу Барышиха прибыл наряд полиции, который задержал на месте происшествия 24-летнего гражданина республики Таджикистан.

Как установили полицейские, мужчина поссорился со своими соотечественниками и в ходе завязавшейся драки нанес им травмы и ножевые ранения, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате конфликта были госпитализированы четверо пострадавших.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.