Сотрудники МУРа заблокировали поставку оборудования для угона иномарок

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники Московского уголовного розыска прикрыли канал поставки в столичный регион оборудования для угона дорогих иномарок. Задержаны пятеро криминальных авторитетов, сообщает пресс-служба МВД России.

Задержание прошло в деревне Траханеево Химкинского района Подмосковья в ходе воровской "сходки". Участники преступной группировки намеревались представить криминальным авторитетам новую разработку, предзначенную для передачи на расстояние кодов электронных ключей. С помощью этого устройства (в криминальных кругах его называют "Удочка") злоумышленники намеревались совершить серию угонов дорогих иномарок.

"Удочку" обнаружили у одного из задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против "поставщика" по статье "Незаконный оборот специальных средств для негласного получения информации".

Проблемы возникли и у другого авторитета, у которого обнаружили 4,45 грамма героина. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".

В конце июня столичные полицейские задержали шесть человек во время встречи воров в законе, которая проходила на Большой Филевской улице на западе Москвы.

Сотрудники МУРа провели спецоперацию по пресечению воровской сходки в гостинице. Там задержали шестерых лидеров и активных участников уголовно-преступной среды.

При личном досмотре у одного из задержанных обнаружили и изъяли три грамма героина.