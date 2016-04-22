В Москве задержали автомобиль с центнером черной икры

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В столице инспекторы Росрыболовства задержали автомобиль с 114 килограммами черной икры. Документы на продукт отсутствовали, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль был досмотрен в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Там нашли 156 пластиковых банок по полкило икры. Еще 72 пластиковые банки были изъяты в квартире владельца машины.

Черная икра является одним из самых дорогостоящих деликатесов и весьма часто становится объектом подделки. В конце марта сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО перекрыли канал сбыта некачественной черной икры.

Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что некий мужчина ищет каналы сбыта незаконно добытой икры. Оперативники проверили информацию и под видом клиентов договорились о покупке 500 грамм товара.

Для передачи икры продавец предложил встретиться на Комсомольском проспекте у жилого дома. После того как злоумышленник получил 18 тысяч рублей и передал оперативникам две банки с товаром, его задержали.