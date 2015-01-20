Подпольный игровой клуб закрыли на юго-западе столицы

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На юго-западе столицы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на Новоясеневском проспекте, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.
Игорный клуб располагался в подвальном помещении отдельно стоящего здания без надписей и вывесок. Полицейские изъяли 33 единицы игрового оборудования.
На администратора и охранника заведения был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".
В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса.
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