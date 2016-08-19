Атаковавших пост ДПС в Подмосковье проверят на связь с ИГ

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Российские спецслужбы проверят мужчин, напавших на пост ДПС в Московской области, на связи с ИГ (запрещенная в России террористическая организация), сообщает РИА Новости.
18 августа "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на полицейских, об этом со ссылкой на связанное с ИГ информационное агентство Amaq сообщил портал SITE Intelligence Group, специализирующийся на новостях об этой организации.
История вопросаНападение произошло 17 августа на 20-м километре Щелковского шоссе. Там двое сотрудников полиции получили ранения в результате перестрелки: при проверке документов на посту ДПС двое мужчин азиатской внешности напали на сотрудников ГИБДД.
Один из них ударил полицейского топором, коллеги пострадавшего в ответ на это открыли огонь. Второй налетчик выхватил пистолет и ранил еще одного полицейского, ответным огнем нападавших уничтожили.
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