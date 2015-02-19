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Происшествия

19 февраля, 08:30

На банк в Восточном округе столицы совершен налет

криминал ограбления нападения налеты

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Двое грабителей совершили налет на банк в Восточном округе Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Нападение было совершено вечером 18 февраля на 1-й Парковой улице. Неизвестные, угрожая пистолетом, заставили сотрудницу банка отдать им деньги – около миллиона рублей.

Налетчики скрылись с места преступления на "Жигулях", которые потом бросили недалеко от банка. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

Отметим, что почти две недели назад был совершен налет на отделение Сбербанка, добычей злоумышленников стали 12 миллионов рублей. Деньги кассир отдал под угрозой применения электрошокера.

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