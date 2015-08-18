СК начал проверку по факту гибели журналиста Дмитрия Кафанова

Фото из Facebook Дмитрия Кафанова

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели известного столичного журналиста Дмитрия Кафанова. Следователям предстоит ответить на вопрос, был ли это несчастный случай или нет, сообщает пресс-служба столичного управления СК.

По предварительным данным, Кафанов выпал из окна своей квартиры на Дегунинской улице. Его обнаружили прохожие и вызвали "скорую помощь". Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь журналиста не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кафанов на протяжении почти 15 лет работал в "Московском Комсомольце". Являлся членом Союза журналистов.

Коллеги погибшего не верят, что причиной его смерти стал несчастный случай. По их мнению, Дмитрия убили черные риелторы, которые пытались заполучить его квартиру.