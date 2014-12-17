Полицейские закрыли подпольный игровой клуб на востоке столицы

Фото: ТАСС /Сергей Расулов/

На востоке Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на Зеленом проспекте, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Полицейские обнаружили и изъяли 39 комплектов игрового оборудования.

Так же при проверке документов у работников заведения оперативники установили факт использования незаконного труда с привлечением иностранных граждан. В помещении находилось 11 иностранных граждан, уроженцев Средней Азии, которые являлись в данном клубе подсобными рабочими.

В результате на них были составлены протоколы по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ".

На администратора и охранника заведения был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса.