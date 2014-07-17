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Происшествия

17 июля 2014, 11:01

За политологом Сергеем Марковым устроили погоню на дороге

криминал дорожные конфликты Сергей Марков

ИТАР-ТАСС

Членом Общественной палаты РФ, проректор Российского экономического университета им. Плеханова Сергей Марков стал участником дорожного конфликта, сообщает "Газета.ру". Неизвестный водитель синего джипа угрожал политогогу битой, оскорблял и несколько раз подрезал на дороге.

В среду вечером Марков выезжал из Сокольников на ТТК. "Когда я выехал с боковой улицы, то создал ему проблему в движении, - рассказал Марков. - Водителю пришлось снизить скорость и уйти в левый ряд. Он был сам виноват, поскольку его скорость была выше разумной в данной ситуации".

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По словам Маркова, джип ехал на скорости около 100 км/час в правом ряду. Политолог притормозил и стал уходить от него, но джип снова выезжал и подрезал его Mitsubishi Lancer - в общей сложности около десяти раз.

При этом мужчина показывал из окна биту и нецензурно выражался в его адрес.

За рулем джипа был молодой крепкий парень славянской внешности, на вид около 20–25 лет, рассказал Марков. Он уверен, что тот связан с криминальным миром.

После инцидента политолог сразу позвонил в полицию и сообщил госномер автомобиля. Там пообещали проверить номера. Марков рассматривает возможность написать заявление об этом инциденте в полицию.

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