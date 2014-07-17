На МКАД задержан продавец "дизайнерских" наркотиков

Фото: fsknmsk.ru

Оперативники ФСКН задержали на МКАД мужчину, подозреваемого в продаже "дизайнерских" наркотиков, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Ранее наркополицейские получили информацию о том, что гражданин Таджикистана покупает в Тверской области наркотики и перепродает их на территории столичного региона. Аналогичной деятельностью занимался его брат, который уже отбывает наказание в тюрьме.

После получения очередной партии наркотика подозреваемый выехал из города Чехов в Тверскую область, и на МКАД его задержали. При себе у наркодилера было около килограмма препаратов, эксперты нашли там метилендиоксипировалерон (МДВП, продавался в России под видом соли для ванн), фторамфетамин и хлорамфетамин.

Задержанному предъявлено обвинение по статье "Приготовление к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.