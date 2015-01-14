Подозреваемых в убийстве мужчины задержали в Подмосковье

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Полицейские задержали в Ногинском районе Подмосковья двоих подозреваемых в убийстве мужчины и покушении на жизнь его матери, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

3 января 2015 года на участке возле частного дома в деревне Тимково было обнаружено тело 23-летнего местного жителя, которого зарезали ножом. Рядом с погибшим лежала женщина с огнестрельным ранением. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое мужчин - соседей пострадавших.

По предварительным данным, накануне между ними произошел конфликт. В результате подозреваемые напали на мужчину и его мать. В женщину злоумышленники выстрелили, а мужчину несколько раз ударили ножом.

Сейчас подозреваемых допрашивает следователь. Выясняются обстоятельства и мотивы преступления.

Ранее подмосковные полицейские задержали местную жительницу, которая ударила ножом мужчину. Стражи порядка установили, что 29-летняя женщина распивала алкоголь со своим 33-летним знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла собутыльнику удар ножом в область сердца.

Мужчина госпитализирован, а в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 8 лет.