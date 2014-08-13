Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13 августа 2014, 11:30

Задержан фальшивомонетчик, обналичивший полмиллиона поддельных рублей

криминал задержания фальшивомонетчики пятитысячные купюры

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали мужчину, обналичившего через банкомат поддельные купюры на сумму в 540 тысяч рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным правоохранителей, подозреваемый склеивал пятитысячные банкноты из частей оригинальных купюр и помещал их в приемник банкомата. Аппарат распознавал их как настоящие и зачислял на счет.

Позже злоумышленник снимал деньги в других терминалах, "заработав" на этом более полумиллиона рублей. Задержать фальшивомонетчика удалось 12 августа в ходе оперативно-следственных мероприятий.

Отметим, что похожий случай произошел весной 2014 года – тогда сотрудники угрозыска при поддержке спецназа задержали в Москве двоих подозреваемых в мошенничестве на 1,7 миллиона рублей.

Злоумышленники действовали по похожей схеме, но использовали поддельные купюры номиналом в тысячу рублей.

Особенности настоящей пятитысячной купюры


В настоящее время в ходу две пятитысячные купюры - 2006 и 2011 года выпуска.

У купюры 2006 года есть:

  • Три водяных знака (цифровое обозначение номинала, изображение головы памятника Муравьеву-Амурскому и число 5000)
  • Металлизированная защитная нить с голографическим покрытием
  • Микроузор в виде параллельных линий геометрических фигур
  • Графическое изображение дальнего берега Амура
  • Цветные защитные волокна, внедренные в бумагу
  • Повышенные рельефы на банкноте, которые воспринимаются на ощупь
  • Оптически переменная краска
  • Микроперфорация числа 5000

Купюра 2011 года получила несколько нововведений:

  • Защитные волокна стали двух типов – двухцветные и серые
  • Защитная нить стала шире
  • Герб Хабаровска выполнен оптически переменной краской
  • Появились тонкие рельефные штрихи
  • Высота цифр левого серийного номера увеличивается слева направо
  • Орнамент стал многоцветным
  • Часть элементов изображения получила магнитные свойства

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать