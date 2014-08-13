Задержан фальшивомонетчик, обналичивший полмиллиона поддельных рублей

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Столичные полицейские задержали мужчину, обналичившего через банкомат поддельные купюры на сумму в 540 тысяч рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным правоохранителей, подозреваемый склеивал пятитысячные банкноты из частей оригинальных купюр и помещал их в приемник банкомата. Аппарат распознавал их как настоящие и зачислял на счет.
Позже злоумышленник снимал деньги в других терминалах, "заработав" на этом более полумиллиона рублей. Задержать фальшивомонетчика удалось 12 августа в ходе оперативно-следственных мероприятий.
Отметим, что похожий случай произошел весной 2014 года – тогда сотрудники угрозыска при поддержке спецназа задержали в Москве двоих подозреваемых в мошенничестве на 1,7 миллиона рублей.
Злоумышленники действовали по похожей схеме, но использовали поддельные купюры номиналом в тысячу рублей.
Особенности настоящей пятитысячной купюры
В настоящее время в ходу две пятитысячные купюры - 2006 и 2011 года выпуска.
У купюры 2006 года есть:
- Три водяных знака (цифровое обозначение номинала, изображение головы памятника Муравьеву-Амурскому и число 5000)
- Металлизированная защитная нить с голографическим покрытием
- Микроузор в виде параллельных линий геометрических фигур
- Графическое изображение дальнего берега Амура
- Цветные защитные волокна, внедренные в бумагу
- Повышенные рельефы на банкноте, которые воспринимаются на ощупь
- Оптически переменная краска
- Микроперфорация числа 5000
Купюра 2011 года получила несколько нововведений:
- Защитные волокна стали двух типов – двухцветные и серые
- Защитная нить стала шире
- Герб Хабаровска выполнен оптически переменной краской
- Появились тонкие рельефные штрихи
- Высота цифр левого серийного номера увеличивается слева направо
- Орнамент стал многоцветным
- Часть элементов изображения получила магнитные свойства