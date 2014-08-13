Задержан фальшивомонетчик, обналичивший полмиллиона поддельных рублей

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Столичные полицейские задержали мужчину, обналичившего через банкомат поддельные купюры на сумму в 540 тысяч рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным правоохранителей, подозреваемый склеивал пятитысячные банкноты из частей оригинальных купюр и помещал их в приемник банкомата. Аппарат распознавал их как настоящие и зачислял на счет.

Позже злоумышленник снимал деньги в других терминалах, "заработав" на этом более полумиллиона рублей. Задержать фальшивомонетчика удалось 12 августа в ходе оперативно-следственных мероприятий.

Отметим, что похожий случай произошел весной 2014 года – тогда сотрудники угрозыска при поддержке спецназа задержали в Москве двоих подозреваемых в мошенничестве на 1,7 миллиона рублей.

Злоумышленники действовали по похожей схеме, но использовали поддельные купюры номиналом в тысячу рублей.