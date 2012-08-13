Грабители вынесли из квартиры пенсионера два миллиона рублей

ИТАР-ТАСС

В минувшие выходные домушники украли из квартиры 73-летнего пенсионера два миллиона рублей и золотые ювелирные изделия, сообщает "Интерфакс".

По словам правоохранителей, воры взломали дверь в квартире, расположенной на улице Коновалова.



В настоящий момент ведется поиск грабителей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Полицейские отмечают, что летом количество грабежей квартир увеличивается. Злоумышленники пользуются тем, что хозяева уезжают на отдых.

В июле из квартиры на востоке Москвы неизвестный украл шесть миллионов рублей, драгоценности и спортивные вещи из различных футбольных клубов. Похищенное домушник вынес в чемодане на колесах и двух спортивных сумках.