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Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Новой Москве после допроса. Пострадавший получил перелом основания черепа и костей таза и доставлен в больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, 11 января мужчина обратился в следственный отдел СК РФ и рассказал, что был свидетелем убийства, совершенного в 2003 году. На следующий день мужчину доставили в отдел полиции в Новой Москве.

Однако свидетель зашел в уборную, расположенную на четвертом этаже, и выпрыгнул из окна. По факту инцидента проводится служебная проверка.

В пресс-службе столичной полиции информацию об инциденте прокомментировать не смогли.

Отметим, что аналогичным способом покончил жизнь самоубийством экс-генерал МВД Борис Колесников, который проходил обвиняемым по делу о попытке подставить сотрудника ФСБ.

16 июня он покончил с собой во время допроса. Мужчина попросил разрешения у следователя отлучиться в туалет, но по дороге туда выпрыгнул в окно.