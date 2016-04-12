Столичные полицейские раскрыли крупное хищение антикварных монет

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Сотрудники угрозыска УВД по ВАО раскрыли хищение коллекционных антикварных монет, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Похитителями оказались двое граждан, ранее задержанных по подозрению в разбое.

Сообщение о похищении поступило в ОМВД России по району Северное Измайлово 15 декабря 2014 года. Потерпевший рассказал, что он находился в сауне на Щелковском шоссе с приятелем. Через полчаса после их прихода в раздевалку ворвались двое неизвестных и схватили сумку потерпевшего. Помимо антикварных монет, в сумке были денежные средства в размере одного миллиона рублей. Мужчины попытались остановить налетчиков, однако те выскочили на улицу, сели в такси и скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по признакам грабежа в особо крупном размере.

8 апреля этого года оперативники установили, что к преступлению причастны безработные 26-летний и 35-летний уроженцы одного из государств Закавказья. Подозреваемые были задержаны 27 февраля в районе Северное Чертаново по подозрению в совершении разбойного нападения на кредитное учреждение, расположенное на Кировоградской улице.

Общая сумма материального ущерба от их противоправной деятельности составила более двух миллионов рублей. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники УВД обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу "102" (с мобильных телефонов – 112).