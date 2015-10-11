"Стреляющий" свадебный кортеж задержан на юге города

На юге столицы задержали "стреляющий" свадебный кортеж

На юге столицы задержали "стреляющий" свадебный кортеж, участники которого могли стрелять из травматического оружия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в управлении МВД по Москве.

Инцидент произошел около 16.35. Кортеж задержали на Шипиловской улице. В настоящее время полицейские устанавливают свидетелей произошедшего.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержаны два автомобиля – BMW и Ford Focus.

Ранее m24.ru сообщало, что Варшавское шоссе оказалось перекрытым из-за свадебного кортежа.

Свадебный кортеж заблокировал Варшавское шоссе

23 мая около пяти машин при въезде на мост намеренно перекрыли три полосы. На крышах автомобилей прикреплены флаги Азербайджана. Мужчины, выскочившие из иномарок, бросились поздравлять жениха посреди магистрали. Все продолжалось недолго, но за это время на дороге успела скопиться пробка.

Свадебные традиции уже не раз становились причиной беспокойства для жителей столицы. Осенью прошлого года гости свадьбы устроили беспорядочную стрельбу из машин кортежа.

Все произошло на улице Корнейчука. То же самое повторилось и на пересечении улиц Тверской и Моховой. Тогда нарушители были задержаны.