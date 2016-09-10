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10 сентября 2016, 11:33

Происшествия

Задержаны подозреваемые в краже шуб на 13 млн рублей

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Столичные полицейские задержали четверых подозреваемых в краже шуб, сообщает "Интерфакс". Мужчины ночью проникли в помещение магазина в центре столицы, взломав дверь, и вынесли оттуда меховые изделия на 13 миллионов рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Ими оказались 35-летний и 28-летний уроженцы Закавказья, а также 28-летний и 21-летний жители столичного региона.

При обыске у них изъяли только часть похищенного – 15 меховых изделий на сумму порядка трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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