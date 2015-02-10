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Происшествия

10 февраля, 09:10

На востоке города в массажном салоне закрыли притон

криминал проституция бордели заведения

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На востоке столицы оперативники ликвидировали притон в массажном салоне, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Полицейские задержали двух девушек в возрасте 22 и 25 лет, а также администратора заведения. На девушек, оказывающих интим-услуги, составили административные протоколы.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". С девушки-администратора борделя взята подписка о невыезде.

Отметим, в августе 2014 года сотрудники УВД по ЗАО оказались в центре скандала, связанного с превышением полномочий. Работники правоохранительных органов устроили дебош после контрольной закупки интим-услуг в борделе на Большой Дорогомиловской улице.

Полицейских задержали сотрудники собственной безопасности. Произошедшее запечатлели на скрытую видеокамеру.

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