Контрафактные диски со справочной информацией изъяты в СЗАО

Полицейскими по Северо-Западному округу столицы были изъяты контрафактные диски на сумму полумиллиона рублей, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка МВД России.

"В одном из торговых центров района Строгино полицейские выявили факт продажи дисков с нелицензионными копиями справочно-правовых систем. Продавец, 30-летняя гражданка Узбекистана, была задержана в момент реализации товара", - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение авторских и смежных прав". В отношении задержанной избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления каналов приобретения контрафактной продукции.