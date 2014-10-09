09 октября 2014, 09:25

Происшествия

Сотрудники столичного Росимущества подозреваются в получении взятки

Фото: ТАСС/ Даниил Колодин

Двое работников столичного управления Росимущества задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее с заявлением в полицию обратился представитель коммерческой организации. Он рассказал, что подозреваемые предлагают за 600 тысяч рублей не вносить выявленные в ходе ревизии нарушения в акт проверки.

На встрече, прошедшей под контролем оперативников на Литовском бульваре, оба подозреваемых были задержаны при получение ими денег.

