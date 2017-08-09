В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту убийства врача в онкодиспансере

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство)", — сообщает СУ СК по Мурманской области.

По версии следствия, утром 9 августа 2017 года злоумышленник, находясь в здании Мурманского областного онкологического диспансера, нанес заведующему поликлиническим отделением несколько ударов принесенным с собой на прием ножом в жизненно важные органы, причинив колото-резаные ранения, от которых наступила смерть медицинского работника на месте происшествия.

Также предварительно установлено, что мужчина - пациент вышеуказанного медицинского учреждения сразу после совершения преступления нанес себе этим же ножом несколько ударов в грудь, от которых скончался на месте.