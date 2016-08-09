Семерых автомошенников задержали в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские задержали семерых подозреваемых в мошенничестве с продажей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Преступники организовали на МКАД автосалон, где они занимались продажей подержанных машин. При оплате мошенники меняли стоимость автомобилей. Так, один из потерпевших подписал договор на автомобиль и заплатил за него полмиллиона рублей.

Однако злоумышленники заявили мужчине, что выбранная им машина якобы стоит на 100 тысяч рублей больше. При этом подписанный ранее договор является предварительным, а в случае отказа от сделки нужно будет выплатить "неустойку". В результате преступники вынудили клиента заплатить им дополнительные деньги.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Шестерых задержанных заключили под стражу, еще один отпущен под подписку о невыезде. Правоохранители полагают, что члены банды причастны к нескольким десяткам аналогичных преступлений.