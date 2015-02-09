В ходе спецоперации в столице изъяли более 130 килограммов наркотиков

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В ходе операции "Черный банкир" сотрудники ФСКН изъяли в Москве более 130 килограммов наркотиков, сообщает "Интерфакс".

Оперативники наркоконтроля ликвидировали фасовочный цех и склад готовой продукции. Из незаконного оборота изъято свыше 130 килограммов наркотических средств и растительной смеси, предназначенной для изготовления "спайсов", а также весы, респираторы, упаковочный материал.

В минувшие выходные прошел завершающий этап операции "Черный банкир". Наркополицейскими пресечена деятельность интернет-магазина, при помощи которого продавались наркотики. В коттедже, арендованном наркодилерами, задержаны главарь банды и три диспетчера, которые координировали работу магазина и доставку наркотиков заказчикам.

Полицейские изъяли компьютерную технику, печати и бланки юридических лиц, участвовавших в схемах легализации денежных средств, в том числе через украинский "Приватбанк". Члены преступной группы ежемесячно проводили финансовые операции с более чем 600 счетами популярных платежных сервисов.

Ранее глава столичного главка МВД России Анатолий Якунин сообщал, что почти 180 килограммов наркотиков изъяли московские полицейские в 2014 году.

По словам Якунина, по сравнению с 2013 годом средний вес конфискованных наркотиков вырос на 3,5 грамма. Он также отметил, что за прошлый год было выявлено более 16 тысяч преступлений связанных с оборотом наркотиков.