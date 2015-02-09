Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

09 февраля 2015, 11:41

В ходе спецоперации в столице изъяли более 130 килограммов наркотиков

криминал ФСКН наркотики спецоперации

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В ходе операции "Черный банкир" сотрудники ФСКН изъяли в Москве более 130 килограммов наркотиков, сообщает "Интерфакс".

Оперативники наркоконтроля ликвидировали фасовочный цех и склад готовой продукции. Из незаконного оборота изъято свыше 130 килограммов наркотических средств и растительной смеси, предназначенной для изготовления "спайсов", а также весы, респираторы, упаковочный материал.

В минувшие выходные прошел завершающий этап операции "Черный банкир". Наркополицейскими пресечена деятельность интернет-магазина, при помощи которого продавались наркотики. В коттедже, арендованном наркодилерами, задержаны главарь банды и три диспетчера, которые координировали работу магазина и доставку наркотиков заказчикам.

Полицейские изъяли компьютерную технику, печати и бланки юридических лиц, участвовавших в схемах легализации денежных средств, в том числе через украинский "Приватбанк". Члены преступной группы ежемесячно проводили финансовые операции с более чем 600 счетами популярных платежных сервисов.

Ссылки по теме

Ранее глава столичного главка МВД России Анатолий Якунин сообщал, что почти 180 килограммов наркотиков изъяли московские полицейские в 2014 году.

По словам Якунина, по сравнению с 2013 годом средний вес конфискованных наркотиков вырос на 3,5 грамма. Он также отметил, что за прошлый год было выявлено более 16 тысяч преступлений связанных с оборотом наркотиков.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать