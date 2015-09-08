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08 сентября 2015, 05:54

Происшествия

На юго-востоке города задержали 10 таксистов-нелегалов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичные полицейские задержали на юго-востоке Москвы 10 таксистов-нелегалов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Водители были задержаны с 1 по 5 сентября в ходе рейда.

Все нелегальные таксисты незаконно за денежное вознаграждение осуществляли пассажирские перевозки.

В отношении правонарушителей, уроженцев государств СНГ в возрасте от 22-х до 44-х лет, составлены и направлены в суд протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения". Кроме того, все автомобили были изъяты до решения суда.

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