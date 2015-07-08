Трое мошенников украли 48 млн рублей по поддельным справкам о декрете

Троих аферистов будут судить за кражу 48,4 миллиона рублей по поддельным справкам о декретных отпусках, сообщает пресс-служба ГСУ ГУ МВД по Москве.

Согласно материалам дела, обвиняемые, используя реквизиты более 50 фирм-"однодневок", изготовили поддельные заявления "сотрудников" этих организаций о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Также они изготовили подложные свидетельства о рождении.

В качестве директоров "однодневок" выступили сами обвиняемые и просто вымышленные люди. Документы они направляли в фонд соцстрахования.

На основании этого в период с 2011 по 2013 год заявителям перечислили 48,4 миллиона рублей. Выделенные деньги обвиняемые присваивали и распоряжались ими по собственному усмотрению.



Дело, возбужденное по статье "Мошенничество в сфере страхования", направлено в Тушинский райсуд.