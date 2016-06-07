Форма поиска по сайту

07 июня 2016, 05:31

Происшествия

В Сокольниках обнаружена "резиновая квартира" с 12 мигрантами

Фото: ТАСС

Столичные правоохранители обнаружили "резиновую квартиру" на востоке города. Москвичка незаконно прописала в своем жилище 12 мигрантов, уроженцев одного из государств ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

41-летняя безработная москвичка регистрировала в своей квартире мигрантов за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан".

Ранее были широко распространены случаи, когда горожане прописывали в своих квартирах десятки и даже сотни мигрантов. "Рекордсменом" стал житель Подмосковья, который смог незаконно зарегистрировать в столице 56 тысяч нелегалов.

Рекорд потянул на два года колонии. Нарушитель закона привлек внимание правоохранителей, когда выяснилось, что в арендованной им квартире, на площади около 15 квадратных метров зарегистрированы тысячи людей.

