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Происшествия

04 декабря 2014, 16:08

На Казанском вокзале задержан приезжий с героином в автомобильных тормозах

криминал ФСКН наркотики героин

Фото: ТАСС/Валерий Аршавский

Оперативники ФСКН задержали на Казанском вокзале приезжего с автомобильными тормозами, внутри которых был героин, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Мужчина получил посылку от проводника поезда из Таджикистана, за доставку коробки ему было обещано 10 тысяч рублей. Как оказалось, в коробке были четыре барабанных тормоза, брызговики и пружины.

Правоохранители просверлили тормоз, и на конце сверла оказался героин. Как оказалось, наркотик был размещен внутри барабана в пакете и закреплен жестью. Сверху его залили гипсом и все это выкрасили в один цвет для однородности массы.

Всего в посылке было найдено четыре килограмма героина высокой концентрации – 75% активного вещества. Отметим, что в "уличном", или "мексиканском" героине – 3,5%,а в "китайском белом", который считается очень сильным, - 15-20%.

В ФСКН отмечают, что такой способ транспортировки попадается им в первый раз. Кстати, ранее оперативники находили наркотик в баке машины, дверных панелях и в авточехлах.

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