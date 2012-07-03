Женщину подозревают в избиении двоих детей

Двое маленьких детей попали в больницу с ушибами и гематомами. По данным полиции, они были избиты своей нетрезвой матерью.

Инцидент произошел накануне вечером. В полицию обратилась бабушка двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочки 2011 года рождения. По ее словам, дети были избиты своей 25-летней матерью, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Дети были госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозами "ушибы головы, гематомы лица".

Сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения детей.

Как отмечает пресс-служба столичной полиции, в июне мать малышей уже была поставлена на учет в ОДН ОМВД по району Новогиреево в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. По словам бабушки, ее дочь длительное время не проживает дома с детьми, не занимается их воспитанием и содержанием, а также периодически злоупотребляет спиртными напитками.