Пятеро приезжих задержаны в Москве за кражу километра кабеля

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Пятеро приезжих из Таджикистана задержаны на юге Москвы за кражу километра кабеля, передает Агентство "Москва".

О преступлении стало известно 28 августа: в правоохранительные органы обратился мастер по технадзору фирмы, занимающейся производством и поставкой энергетического оборудования. Он рассказал, что в период с 25 по 27 августа неизвестные похитили тысячу метров кабеля стоимостью 3,4 миллиона рублей.

Задержать подозреваемых – мигрантов без постоянного места жительства – удалось утром 29 августа. В полиции отмечают, что ранее фигуранты дела были не судимы.