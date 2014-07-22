Более 19 миллионов рублей украли неизвестные из московской квартиры

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Неизвестные похитили крупную сумму денег из одной из квартир на севере Москвы. Ущерб от действий злоумышленников превысил 19 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Преступление было совершено в одной из квартир по адресу улица Бажова, дом 24, корпус 2. Эта квартира принадлежит жене директора транспортной компании.

Неизвестные подобрали ключи к замкам входной двери и проникли в квартиру. Добычей злоумышленников стали 18 миллионов рублей, 10 тысяч долларов, запонки с рубинами и паспорт мужа владелицы квартиры - директора транспортной компании.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".