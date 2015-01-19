Со склада в столице похитили 2 тысячи комплектов полицейской формы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Москве задержали мужчину, укравшего со склада 2 тысячи комплектов зимней полицейской формы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Как установили правоохранители, в середине декабря на склад в СВАО приехал неизвестный на грузовике. Он представился сотрудником транспортной компании, погрузил в машину 2,1 тысячи комплектов формы стоимостью в 7,3 миллиона рублей и скрылся.

Форму должны были отвезти в Пензенскую область, но комплекты так и не приехали, после чего хозяин товара обратился в полицию.

Спустя полчаса подозреваемого – жителя Приморья – задержали на Комсомольской площади. Как оказалось, ранее он уже был судим за кражу.