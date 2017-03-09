Форма поиска по сайту

09 марта 2017, 18:10

Происшествия

Бюст Владимира Ленина украли у коммунистов в Италии

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Бюст Владимира Ленина украли в отделении Партии коммунистического возрождения в Италии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Ливорно. Неизвестные проникли в здание коммунистической ячейки и украли металлические бюст Владимира Ленина и наконечник для древка знамени в виде серпа и молота.

Коммунисты призвали похитителей вернуть представляющие большую идейную ценность предметы и призвали их присоединиться к партии.

Итальянские СМИ отметили, что злоумышленники не взяли деньги из кассы и другие ценные вещи.

кражи Владимир Ленин жизнь в мире

Главное

