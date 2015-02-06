Сотрудница салона связи отсудила 15 тысяч рублей за обыск до нижнего белья

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Сотрудница салона связи в Оренбургской области отсудила 15 тысяч рублей за обыск "вплоть до нижнего белья" и обвинение в краже, передает пресс-служба регионального управления судебного департамента.

В конце рабочего дня кассир магазина недосчиталась 15 тысяч рублей и сообщила об этом директору. Заведующая торговой точкой потребовала от сотрудников показать содержимое карманов и кошельков.

В подсобке директор обыскала истицу – кассира магазина – вплоть до нижнего белья и нашла 13 тысяч рублей, которые потребовала отдать. Девушка попросила вызвать полицию, но руководительница отказалась.

В течение двух последующих недель в адрес потерпевшей поступали обвинения в краже, причем директор требовала написать объяснительную в том, что кассир неправильно дала сдачу. Позже истицу отправили на проверку детектором лжи, причем за это время нашлись пропавшие деньги – как оказалось, заведующая торговой точкой сама неправильно провела операцию.

В итоге суд признал, что заведующая распространяла "сведения, не соответствующие действительности", и взыскал в пользу кассирши 15 тысяч рублей.