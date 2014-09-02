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Происшествия

02 сентября 2014, 15:44

Помощник управляющего рестораном украл у шефа часы за 600 тысяч рублей

кражи криминал уголовные дела часы

Фото: M24.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, работавшего помощником управляющего рестораном, за кражу дорогих часов у начальника, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее в органы обратился потерпевший. Как он рассказал полиции, из его личного шкафчика пропали часы за 600 тысяч рублей.

Задержали подозреваемого недалеко от места преступления, им оказался 20-летний житель Москвы. Как оказалось, он уволился из ресторана и, зайдя за своими вещами, заодно прихватил часы начальника.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание, которое грозит вору – два года колонии.

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