Красота спасает мир: в Москве началась подготовка к "Мисс Вселенная"

В столице стартовал один из этапов конкурса "Мисс Вселенная"

Самый престижный конкурс красоты в мире – "Мисс Вселенная" – проходит в этом году в российской столице. Конкурсантки уже прибыли в столицу для участия в подготовительных событиях соревнования. Подробнее о самом красивом мероприятии года – в материале сетевого издания M24.ru

Впервые в Москве

Впервые за свою более чем полувековую историю конкурс "Мисс Вселенная" проходит в Москве. Как выяснилось, этот факт вдохновляет не только жителей города и организаторов соревнования, но и самих конкурсанток. Девушки, съехавшиеся в российскую столицу со всего света, к пребыванию в городе отнеслись с огромным энтузиазмом.

"Я так хочу накупить домой ваших матрешек! Точно куплю штук 50 и отвезу домой друзьям!" - с восторгом заявила участница из Чили Мария ЕсусМатей в интервью телеканалу "Москва 24".

Конкурс пройдет в два этапа в концертном зале "Крокус Сити Холл": полуфинал состоится 5 ноября (20.00), а финал – 9 ноября (22.00). Финалистками, к слову, станут всего лишь 16 девушек из 86: то есть 5 ноября будет отсеяно сразу 70 красавиц.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2013" в Москве. Фото: missuniverse.com

Прочувствовать всю величественность события, получить эстетическое удовольствие и, наконец, стать частью самого главного красивого события мира смогут все желающие. На полуфинал попасть можно будет, купив билет по цене от 700 рублей, финал же обойдется зрителям в 2500 рублей и дороже (до 130 тысяч рублей).

Денег, впрочем, жалеть не следует: шоу обещает быть фееричным. Сам владелец конкурса, Дональд Трамп, уверяет, что ему предстоит затмить по своей грандиозности все предыдущие.

Жюри конкурса возглавит фронтмен рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер, а ведущими станут журналист Томас Робертс и экс-участница Spice Girls Мелани Браун. За музыкальное сопровождение отвечают рокеры Panic! At the Disco и певец Emin.

Что ни день, то событие

В воскресенье, 27 октября, в Москве прошел Fashion Day, в рамках которого участницы конкурса "Мисс Вселенная" занимались росписью матрешек. Кроме того, красавицы представили различные вещички, которые они привезли из своих родных стран, чтобы выставить в качестве лотов на Благотворительном аукционе 30 октября.

Так, из Пуэрто-Рико приехал национальный музыкальный инструмент, из Гаяны – золотое украшение, из Бельгии – шоколад, а из Панамы – вековой гвоздь, которым забивали шпалы, когда строили панамский канал. Эти и другие экспонаты, привезенные девушками из родных краев, продадут 30 октября вместе с расписанными матрешками.

До полуфинала очаровательным особам предстоит принять участие и в других мероприятиях. Так, 28 октября они катаются на спортивных автомобилях Mercedes, убеждая инструкторов, что красивые девушки тоже могут быть прекрасными водителями, а еще в этот же день конкурсантов ждет фотосъемка в бикини.

Одним из самых интересных и эффектных "дополуфинальных" событий станет Шоу Национальных костюмов, которое пройдет в торгово-развлекательном комплексе Vegas 3 ноября в 20.30. Самые прекрасные девушки мира продефилируют в национальных нарядах, раскрасив яркими красками торговый центр.

От Аргентины до Швеции

За корону Мисс Вселенной поборются представительницы 86 стран мира, каждая из которых победила в национальном конкурсе красоты. Это не только красавицы Франции, Финляндии, Дании, Чехии, Швеции и других европейских стран, но и самые очаровательные жительницы Анголы, Эфиопии, Габона, Эквадора и прочих экзотических уголков земного шара. Кроме того, в соревновании за титул, конечно, примут участие девушки из США, Аргентины, России, Украины.

Ознакомиться с полным списком стран, представленных девушками на конкурсе, а также поподробнее рассмотреть фотографии всех участниц можно на сайте конкурса.

Краса России

Эльмира Абдразакова. Фото: missuniverse.com

Россию на "Мисс Вселенная-2013" представляет Эльмира Абдразакова, выросшая в небольшом сибирском городке Междуреченске. Девушка увлекается поэзией, фигурным катанием и плаваньем, но один из главных ее интересов – это музыка. Эльмира даже выиграла несколько региональных соревнований по игре на пианино, так что стремление к победе и достижению поставленных целей для нее не в новинку.

19-летняя брюнетка со светлыми глазами утверждает, что секрет ее красоты заключается в маске для волос, сделанной из горчичного порошка, корня лопуха, масляного экстракта, яичного желтка и сахара.

