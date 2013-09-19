Конкурсам красоты – 125 лет: хроника красивых соревнований

Конкурс "Мисс Россия". Фото: ИТАР-ТАСС

Первый в мировой истории конкурс красоты прошел в Бельгии ровно 125 лет назад: 19 сентября 1888 года. С тех пор многое изменилось – от критериев отбора участниц до способа выбора самой обаятельной и привлекательной из них. Хроника почти полутора веков красивых соревнований – в материале M24.ru.

Бельгия, 1888 год

За титул самой первой в мире Королевы красоты боролось 350 участниц, 21 из которых вышли в финал. Будущих участниц первого "красивого" соревнования, прошедшего в курортном городе Спа, отобрали заочно – по фотографиям, присланным жюри по почте. А чтобы широкая публика не узнала заранее, кто стал финалистками конкурса, девушек, показавшихся организаторам наиболее фотогеничными, поселили в отдельном доме, куда не могли попасть посторонние. На соревнования их возил закрытый экипаж.

"Отсмотром" девушек занималось исключительно мужское жюри, причем делало оно это за закрытыми дверями. Больше всех им приглянулась 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которая не только вписала свое имя в историю, но и получила премию в 5 тысяч франков.

В СССР красота есть

Только через сто лет после самого первого – бельгийского – конкурса красоты, самую обаятельную и привлекательную девушку решили выбрать в СССР. Шел 1988 год, и к тому времени прошло уже целых два конкурса красоты мирового масштаба – в 1951 году в Лондоне были выбраны Мисс Мира и Мисс Вселенная.

Конкурс "Московская красавица-88" стал настоящей сенсацией для жителей страны, которые много лет прожили за "железным занавесом". Во-первых, жюри выбирало не самую трудолюбивую, спортивную или умную, а самую привлекательную, а во-вторых, телевидение транслировало дефиле в купальниках, что было для советских граждан чем-то невероятным.

Председателем первого советского конкурса красоты был народный артист Муслим Магомаев: не случайно в его репертуаре появилась песня "Королева красоты". Интересно, что организаторы конкурса решили не идти на поводу у западных стран и отказались от общепринятых мировых стандартов: участие в конкурсе могла принять девушка с любой фигурой.

Маша Калинина, "Московская красавица-88". Фото: ИТАР-ТАСС

Главной "Московской красавицей" по итогам конкурса признали 16-летнюю десятиклассницу Машу Калинину, которую наградили короной на сцене Дворца спорта "Лужники". Позже девушка сотрудничала в качестве фотомодели с журналом Burda Moden, а потом переехала в США, где поступила в актерскую школу Голливуда.

В стремлении к идеалу

В начале XX века, а именно, в 1904 году, французы решили отыскать девушку с самыми идеальными пропорциями. Чтобы не полагаться на сугубо личностные мнения членов жюри, организаторы вырезали из тонкого деревянного листа форму, эталоном которой стала статуя Венеры Милосской, с которой претендентке на высокий титул необходимо было полностью совпасть. Размеры картонной Венеры были 86-69-93, а рост – 161 см.

Обладательница эталонных размеров нашлась только через два года – чтобы победить в конкурсе, девушка по имени Николь Форизье сняла с себя широкие панталоны, показав, что ее фигура куда стройнее, чем кажется, когда она одета. Поступок девушки стал знаменательным событием: с тем пор конкурсанток просили приходить на смотры в облегающей одежде, не скрывающей их истинных форм.

Для американцев в XX веке главным критерием при выборе главной красавицы страны было не обладание идеальными параметрами, а нравственный облик. Так, Королева американской красоты должна была избегать шумных вечеринок, не злоупотреблять алкоголем и не совершать никаких компрометирующих действий. За надлежащим исполнением этих предписаний следило специальное жюри.

Хлоя Маршалл, она же "пышечка Хлоя". Фото: vesti.ru

Сегодня общепризнанные параметры 90-60-90, хоть и продолжают владеть умами судей и зрителей конкурсов красоты, понемногу начинают отступать. Например, на конкурсе "Мисс Англия-2008" второе место занята Хлоя Маршалл, или "пышечка Хлоя", которой титул вице-мисс достался, несмотря на пятый размер груди и параметры 99-85-103. Вес конкурсантки составлял 80 килограммов при 177 сантиметрах роста.

Меняется со временем и способ выбора красавиц: организаторы большинства современных конкурсов все чаще стараются привлекать к голосованию не только экспертов, но и широкую общественность. А вот основной критерий отбора, не связанный с внешностью, остается неизменным: есть строгое требование, которое гласит, что конкурсантки не должны быть замужем и не должны иметь детей. Исключение составляют специальные смотры замужних девушек, например, "Миссис Мира".

Москва – столица красоты

После того как в столице прошел первый советский конкурс красоты, она начала регулярно принимать массу подобных соревнований. Тысячи молодых и привлекательных девушек стремились завоевать заветные титул и корону Королевы красоты. В Москве проводились и проводятся многочисленные отборы главных красавиц различных вузов, самых обаятельных незамужних и замужних девушек, а также ежегодный смотр "Мисс Россия".

В этом году впервые за свою более чем 60-летнюю историю в российской столице состоится конкурс "Мисс Вселенная-2013". Самое "красивое" событие мира пройдет в два этапа - 5 и 9 ноября - в московском концертном зале "Крокус Сити Холл". За звание самой обворожительной девушки мира будут соревноваться представительницы 90 стран.

Анна Теплицкая