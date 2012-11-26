Ракета "Протон-М" получила повреждения при доставке на Байконур

Фото: ИТАР-ТАСС

Два блока ракеты-носителя "Протон-М" будут возвращены на завод-изготовитель в Москву из-за поломки.

Предположительно, блоки были повреждены при транспортировке по железной дороге, при этом ремонт возможен только в заводских условиях, передает "Интерфакс".

По мнению специалистов, причиной повреждений стало ненадлежащее закрепление блоков.

Ракета "Протон", блоки которой были повреждены, предназначена для выведения на орбиту спутника Satmex 8. Запуск ракеты запланирован на 27 декабря.

По предварительным данным, проведение ремонта не скажется на сроках запуска.

Мексиканский спутник Satmex 8 будет последним космическим аппаратом, запущенным с Байконура в этом году. Аппарат был создан американской корпорацией Space Systems/Loral по заказу мексиканского национального оператора Satmex. Спутник массой более 5,5 тонн будет выведен на геостационарную орбиту. Он должен проработать в течение 15 лет.