Парк неба и большая обсерватория откроются 28 апреля

Фото: сайт Большого планетария Москвы

В московском планетарии 28 апреля вновь откроются Парк неба и обсерватория, сообщает сайт Большого планетария.

Парк неба – это что-то среднее между астрономической обсерваторией и музеем под открытым небом. В ходе экскурсии по нему посетители знакомятся с астрономическими приборами и инструментами, осваивают простейшие методы ориентации по звездам. Парк неба будет работать ежедневно, кроме вторника, с 11:50 до 20:00 в будние дни и с 11:50 до 21:00 в выходные и праздничные дни.

В Обсерватории столичного планетария установлен 300 миллиметровый телескоп, предназначенный для массовых наблюдений Солнца, Луны, планет и других небесных тел. Обсерватория будет работать ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00. Экскурсии будут начинаться каждый час.