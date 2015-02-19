Детский weekend: исследуем космос и читаем книжки

Соревнования героев, сделанных из конструктора, детские чтения и фестиваль необычных саней. Где, кроме масленичных площадок, провести выходные с ребенком – читайте в материале M24.ru.
Смотрим на необычные сани
Фото: park.sokolniki.com
Когда: 23 февраля
Сколько стоит: бесплатно
В парке "Сокольники" в День защитника Отечества устроят фестиваль необычных саней "Battle Сани", темой станет "Защита от межгалактического вторжения". Участники соревнований будут спускаться с 200-метровой "The Горки" на концептуальных санях.
Зрители увидят интересные конструкции, а также перформансы, которые участники фестиваля подготовили для презентации своих команд.
Читаем добрые книжки
Фото: zilcc.ru
Когда: 23 февраля в 17.00
Сколько стоит: бесплатно
Малышей в возрасте от 3 до 7 лет ждут в литературной студии "Чтение с Финдусом". Юные читатели познакомятся с приключениями фермера Петсона и его кота Финдуса – героями книжной серии шведского писателя Свена Нурдквиста. Кроме того, ребят будут развлекать разными играми.
Собираем героев из конструктора
Фото предоставлено организаторами
Когда: 21 и 22 февраля с 12.00 до 17.00
Сколько стоит: бесплатно
21 и 22 февраля в столице пройдет битва за обладание "Маской Мироздания". В зоне свободного конструирования дети смогут собрать понравившегося героя из конструктора Lego Bionicle – экшен-фигуру Повелителя или Стража и испытать их возможности.
Также все желающие смогут сфотографироваться на фоне стенда с легендарным героем Таху – Повелителем Огня.
Отправляемся на Марс
Фото: m24.ru
Когда: 21 февраля в 13.00
Сколько стоит: 2000 рублей, нужна регистрация
Ребятам в возрасте от 5 до 11 лет наверняка понравится сюжетно-ролевая игра "Планета Железяка" - синтез театра, кино и компьютерной стратегии.
Согласно условиям, участники находятся в 2050 году на одной из научных баз планеты Марс. Им предстоит ставить настоящие научные эксперименты и разгадывать тайны Красной планеты.
Исследуем космос
Фото: aliveplanet.ru
Когда: все выходные
Сколько стоит: 650 рублей, заказ билетов здесь
Дети в возрасте от 4 до 8 лет смогут отправиться на увлекательную игровую экскурсию по музею с педагогом-аниматором. Они будут отгадывать загадки, отвечать на вопросы гида и узнают много нового о космосе.
Ребята увидят первые космические корабли, узнают о Белке и Стрелке, заглянут в спускаемый аппарат первого корабля "Восток 1".