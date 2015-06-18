В планетарии появятся аппараты с космической едой

Фото: M24/Юлия Иванко

Вендинговые автоматы с космической едой появятся в Московском планетарии. Первые четыре аппарата могут установить до конца месяца. Об этом M24.ru сообщил генеральный директор ЗАО "Лаборатория космического питания" Андрей Ведерников. В дальнейшем космическая еда может появиться и в других музеях. Два дополнительных аппарата планируется разместить на ВДНХ.

"Мы сейчас подписываем договор с планетарием, который попросил четыре аппарата. До конца месяца заключим контракт, и к июлю будем ставить аппараты", - сказал Ведерников.

В планетарии подтвердили M24.ru, что рассматривают вопрос об установке автоматов с космической едой. "Да, такие переговоры ведутся. Решение может быть принято в ближайшее время", - сказала пресс-секретарь планетария Юлия Ким.

По словам Ведерникова, еще два дополнительных автомата с космической едой могут появиться на ВДНХ. Места для их установки выбираются.

Ведерников добавил, что многие магазины также предлагают разместить у них "космические" киоски. Автоматы могут быть установлены и в учреждениях культуры. "Мы пока рассматриваем московские музеи. Много заявок от магазинов. Размещать аппараты на вокзалах не планируем, поскольку у нас нет достаточного объема продукции. Это же лимитированные товары", - пояснил Ведерников.

Напомним, первый аппарат с едой для космонавтов, расфасованной по тюбикам, появился 6 февраля в павильоне "Космос" на ВДНХ. Предполагалось, что он будет работать до конца марта, но всю продукцию раскупили за неделю. В начале апреля автомат снова поставили на ВДНХ – на этот раз в павильоне "Политех".

Покупатели могут попробовать в тюбиках супы, жаркое и десерты. К примеру, в ассортименте "космического" аппарата есть такие блюда, как борщ, рассольник, маринованная баранина, творог с фруктовым пюре. Один тюбик стоит 300 рублей. В дальнейшем в столице могут появиться 500 автоматов с космической едой.

София Сарджвеладзе, Анатолий Федотов