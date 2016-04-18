Бюст Гагарина установят в Вашингтоне

Фото: репродукция фотохроники ТАСС

19 апреля в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне (США) установят бронзовый бюст Юрия Гагарина, переданный международным благотворительным фондом "Диалог Культур – Единый Мир". Как сообщает пресс-служба фонда, бюст установят в честь 55-летия полета первого человека в космос.

Мероприятие пройдет при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в США.

Бюст Гагарина в Вашингтоне станет четвертым мемориалом первого космонавта Земли, установленным фондом на территории США. До этого "Диалог Культур – Единый Мир" передал бронзовые бюсты планетарию Адлера в Чикаго и Музею авиации и космонавтики в Нью-Йорке. Памятник Гагарину, установленный около исторического здания первой штаб-квартиры НАСА в Хьюстоне, также был передан фондом.

На сегодняшний день фонд установил около двадцати бюстов и четыре памятника Юрию Гагарину в России, Италии, Иордании, Франции, Италии, Германии, Индии, Китае, Сальвадоре, на Кубе и других странах. Например, 13 апреля торжественная установка бюста прошла в Ташкенте (Узбекистан), а 12 апреля – в Аммане (Иордания).

Деятельность международного общественного благотворительного фонда "Диалог Культур – Единый Мир" направлена на развитие дружеских гуманитарных связей между странами. Ареал деятельности фонда включает более 30 стран, в которых реализовано 450 проектов. Один из ярких примеров в России – культурно-образовательный центр "Этномир".

Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне, основанный в 1976 году, входит в число 12-ти музеев Смитсоновского института. По данным пресс-службы фонда "Диалог Культур – Единый Мир", является пятым по посещаемости среди мировых музеев.