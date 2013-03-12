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12 марта 2013, 13:53

Культура

Продолжается прием работ на конкурс короткометражек Short FILM FUND

"Муза". Режиссер: Евгений Спиваков

Конкурс авторских короткометражек Short FILM FUND в самом разгаре. Проект, стартовавший лишь месяц назад, собрал немалое количество участников по всей России.

Проект Short FILM FUND не ограничивает фантазию своих участников. Снимать можно в любых жанрах и изобразительных техниках: главное – чтобы это было настоящее авторское кино, а не копирование избитых клише и стереотипов. В конкурс принимают работы профессионалов и любителей – для каждой из двух категорий подготовлены специальные номинации.

"Спасибо". Режиссер: Андрей Мышкин

Призовой фонд фестиваля – 900 000 рублей, а авторы лучших фильмов в обеих категориях поедут на фестиваль TIFF в Торонто. Помимо этого, в рамках проекта проходят мастер-классы и лекции, где участники смогут установить полезные связи и даже найти интересную работу.

На официальном сайте проекта Short FILM FUND уже собрана целая коллекция конкурсных работ, каждая из которых достойна пристального внимания. С некоторыми из них вы можете ознакомиться на сайте M24.ru.

Прием фильмов продлится до 31 марта. Все подробности на сайте проекта.

короткометражные фильмы кино Short FILM FUND

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